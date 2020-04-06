​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi

Sosyal medya hesabından kendilerine ulaşan öğrencilerin hediyesini paylaşan Vekil Özyavuz Şunları söyledi;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde eğitimlerine devam etmek zorunda kalan öğrencilere kitap hediyesinde bulundu.Ülkü ocakları tarafından basılan Kür Şad Destanı isimli kitabı HayatEveSığar kampanya kapsamında kendilerine ulaşan öğrencilere hediye eden vekil Özyavuz vatandaşlardan takdir topladı.“Hayat Eve Sığar kampanyamıza cevap veren, eğitimini evlerinde devam eden kardeşlerimizin sağlıkla okumaları için Ülkü Ocaklarımızın yayını olan “Kür Şad Destanı” eseri alıcılara gönderilmek üzere kargoya teslim ettik. Sağlıklı okumalar.”