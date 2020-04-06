Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma ve geliştirme (AR GE) birimi tarafından üretilen maskeler Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık personeline destek olarak verildi.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR – GE merkezinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık personeli arkadaşlarımız için İl MEM ARGE birimi tarafından, Urfa Stem ve Bilim Merkezimizde (ÜCRETSİZ) üretilen Maske ve Siperliklerle Sağlık Personeli arkadaşlarımızın yanındayız.” denildi.