​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü

Hayatını kaybeden Eryıldırım için Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise taziye mesajı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

Belediye personeli olarak çalışan 43 yaşındaki Özgür Eryıldırım, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan 43 yaşındaki Özgür Eryıldırım, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan Eryıldırım, İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. KOAH astım rahatsızlığı da bulunan Eryıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Özgür Eryıldırım'ın eşinin ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken cenazesinin ise bugün toprağa verilmesi bekleniyor."Korona virüs salgını dolayısıyla hastanede tedavi görmekte olan belediye çalışanlarımızdan Özgür Eryıldırım kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde on yıldır görev yapan Özgür kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Tüm halkımızdan ricam korona virüsle mücadelemiz esnasında evlerinde kalarak bizlere destek olmaları. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için evde kal çağrılarına uyalım ve mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Başımız sağ olsun."