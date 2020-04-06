​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi, salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan virüs timi ile ilçenin dört bir köşesinde köşe bucak temizlik yapan ekipler, köpüklü su ve deterjanla ana cadde ve sokakları yıkıyor. Ara sokaklarda da hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar vatandaşların yoğunluk oluşturduğu her alanda titiz bir şekilde yapılıyor.Vatandaşlar Eyübbiye Belediyesi'nin korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.