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Bu haber 06 Nisan 2020 13:48:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran’da Esnaf Ve Vatandaşlara Maske Ve Eldiven Dağıtıldı

​Harran’da Esnaf Ve Vatandaşlara Maske Ve Eldiven Dağıtıldı

​Harran’da Esnaf Ve Vatandaşlara Maske Ve Eldiven Dağıtıldı

Harran Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde esnaf ile vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bilgilendirme, dezenfekte, yol süpürme ve yıkama, market ve pazar denetimleri gibi birçok alanda çalışma yürütülürken, korona virüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşlar da pazar yeri ve marketlere maske takmadan giremiyor.

Yeni tedbirlere ilişkin genelgenin yayınlanmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Harran’da da pazar yerleri ve marketlerde önlemler uygulanmaya başlandı. Harran Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarı esnafına ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıtırken, vatandaşların pazarlarda seçerek ürün alma alışverişine de izin vermiyor.

Dağıtılan maske ve eldivenlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Pazar esnafı; “Harran Belediye Başkanı Sayın Mahmut Özyavuz’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özyavuz; “Tüm çalışmalarımızı bakanlıkların yayınladığı genelgeler çerçevesinde yürütüyoruz. Harran Belediyesi olarak esnafımızın tümüne eldiven ve maske dağıtımı yapıyoruz. Devletimiz tarafından alınan tüm kararlara harfiyen uyumaya dikkat ediyoruz. Tedbiri elden bırakmıyoruz.” dedi.
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