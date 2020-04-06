​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış

Şanlıurfa'da birçok şubesi bulunan sembol Ocak başı Restoran, coronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşların ve devletin yanında olmaya devam ediyor. Asriad Şanlıurfa Şube Başkanı ve Sembol Ocak başı Yönetim kurulu başkanı Serkan Arıcı yaptığı açıklama ile "virüsle mücadele sürecinde Sembol Ocak başından verilecek olan bütün siparişleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine destek olarak sunulacaktır." dedi.Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Arıcı Şanlıurfa'da hayırsever kimliği ile tanınan bir işadamı olarak öne çıkıyor. Başkan Arıcı, bütün Şanlıurfalıları bu zor süreçte devlete ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya davet etti.