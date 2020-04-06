Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Gününde bir mesaj yayınladı. Gazeteciliğin ateşten gömlek giymek ile eşdeğer olduğunu söyleyen Mahmut Tanal, 6 nisan öldürülen gazeteciler gününde mesleğini icra ederken katledilen, hayatını kaybeden Gazeteci Ali saygı ile rahmetle anıyorum. Bağımsız ve özgür basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır" dedi. Günümüzde gazetecilerin birçok baskı ile karşılaştığını belirten Mahmut Tanal, "Günümüzde basın emekçileri, birçok baskıyla karşılaşıyor. Gazetecilerin haberlerinden dolayı adliye koridorlarında savunma yapmak zorunda bırakılması, sabaha karşı gözaltına alınması, cezaevinde tutulması, hedef gösterilip darp edilmesi, Türkiye gerçeği haline gelmemelidir."diye konuştu.