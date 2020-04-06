Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Nisan 2020 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu

​Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.

İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu

Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı esaret altında bırakan Koronavirüs nedeniyle insanlar bir yandan ölürken bir yandan ise mağdur olmaya devam ediyor.
Bu mağduriyeti en fazla yaşayanlar arasında ise ülkelerinin dışında çalışan ve okuyan vatandaşlar oldu.

Ukrayna'da çalışan vatandaşlar ile okuyan öğrenciler Gazeteci İsmail Saymaz'a ulaşarak Türkiye'ye dönmek istediklerini ancak mahsur kaldıklarını bildirdiler.


Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan Hayat Eve Sığar Kampanyasına ses veren öğrencilere kitap hediyesi
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı.
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
​Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama gelmişti. Günde 1 kaç sefer yapan obüs firmaları ise fiyatları 3 katına çıkardı. Evlerine dönmek isteyen öğrenciler mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmak istedi.
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
Cezayir’de bulunan Türk vatandaşları Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa’da KYK yurtlarına yerleştirilecek olan karantina sürecini burada geçirecekler. Tahliyenin yapıldığını duyan Urfalılar; Yurtdışından gelenlerin neden Şanlıurfa’ya yerleştirildiklerini sorarak, gelen kişilerin virüs yayma ihtimallerinin yüksek olduğu endişesine kapıldı.
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Şanlıurfa’nın Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal destek programı kapsamında yapılacak olan yardımlar için vatandaşlara evde kalmalı konusunda seslendi.
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
​Koronavirüs’e karşı verilen mücadelede Türkiye'deki bütün Büyükşehir belediyelerinin gerisinde kalarak adeta hizmet anlamında sınıfta falan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanki Koronavirüsü sadece pazarlarda yayılıyor zihniyetiyle maske dağıtıyor.
Ankara Belediye Başkanı Ankaralıları Düşünüp Maske Dağıtıyor Ya Urfa Belediye Başkanı
Ankara Belediye Başkanı Ankaralıları Düşünüp Maske Dağıtıyor Ya Urfa Belediye Başkanı
​Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile şehir içi seyahat etmek isteyen yolcuların maskesiz otobüslere alınmayacağını açıkladı.
Mezarlıkta Korkunç Olay: Bileklerini Kesti ve Bekledi
Mezarlıkta Korkunç Olay: Bileklerini Kesti ve Bekledi
​60 Yaşındaki Eşini Tabanca İle Vurdu
​60 Yaşındaki Eşini Tabanca İle Vurdu
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿