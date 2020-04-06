İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu

Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı esaret altında bırakan Koronavirüs nedeniyle insanlar bir yandan ölürken bir yandan ise mağdur olmaya devam ediyor.Bu mağduriyeti en fazla yaşayanlar arasında ise ülkelerinin dışında çalışan ve okuyan vatandaşlar oldu.Ukrayna'da çalışan vatandaşlar ile okuyan öğrenciler Gazeteci İsmail Saymaz'a ulaşarak Türkiye'ye dönmek istediklerini ancak mahsur kaldıklarını bildirdiler.