Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız

Kebire Türkoğlu isimli bir hemşirenin sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım gündem olmuştu.

Memur-Sen İl Sekreteri ve Sağlık- Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sosyal medyada sağlık çalışanlarının tulum sıkıntısı yaşıyor iddiasına cevaben “parasını öder biz alırız” dedi.Konuyla ilgili konuşan Sağlık- Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, “Şanlıurfa’daki sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hastanelerimizde bu şekilde bir kayıtsızlık yaşayacağını düşünmüyorum. Ancak eğer böyle bir durum olursa ve talep etmenize rağmen duyarsız kalınırsa bizi arayın. Sendika olarak parasını ödeyip temin edeceğiz!” diye konuştu.İşte hemşirenin o paylaşımı;“Mavi önlüklü benim yani hemşire yanımdaki arkadaşsa temizlik personeli. Şirket arkadaşımıza her türlü ekipmanı sağlamış. Ben de durumum olmadığı için açık kalan boynumu peçeteye kapatmaya çalışıyoru, Paçalarım açıkta kaldı. Kollarımı bantladık. 3 ayda tüm dünyayı saracak kadar hızlı yayılan bir virüs için benim giymeme gerek yokmuş ama trafikte Ateş ölçerler bile giyiyor. Ben şüpheli vakada giyemiyorum. Üzgünüm gerçekten çok üzgünüm… ben öldüğümde alkışlanmak istemiyorum yaşarken değer görmek istiyorum”