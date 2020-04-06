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Bu haber 06 Nisan 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Canpolat: Bu Zor Günlerde Birbirimize Destek Olmalıyız

​Başkan Canpolat: Bu Zor Günlerde Birbirimize Destek Olmalıyız

​Başkan Canpolat: Bu Zor Günlerde Birbirimize Destek Olmalıyız

 
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, koronavirüs salgının etkili olduğu bu zorlu dönemde semt pazarı esnafının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Semt pazarı esnaflarından alınan işgaliye bedeli 3 ay boyunca alınmayacak. Başkan Canpolat, “Bu zor günlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor” dedi.
 
Koronavirüs salgının tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı bu günlerde Halilye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptıkları iş gereği risk altında olan semt pazarı esnafının rahat bir nefes alması yönünde bir karar aldı. Başkan Canpolat, semt pazarı esnafından alınan işgaliye bedelinin 3 ay boyunca alınmayacağını duyurdu.
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, salgının yaygın olduğu bu dönemde birbirimize destek olmamız gerektiğine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:
 
“Bu zor günlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor. Özellikle gıda alış verişlerinin yoğun olarak yapıldığı semt pazarlarımızda zabıta müdürlüğümüz tarafından pazar esnafımızdan alınan işgaliye ücretleri vardı. Bizde belediye olarak 3 ay boyunca bu işgaliye bedellerini almama kararı aldık.   Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları farkında olarak bir nebzede olsa onları rahatlatmak istedik. Elimizden gelen tüm hassasiyeti göstererek hem fiyatları kontrol etmeye hem de sizin daha sağlıklı, daha taze ve daha uygun gıda malzemelerinin size ulaşması için durmadan denetim mekanizmalarımızı da çalıştırıyoruz.  Mevcut şartlar sahada kalmak zorunda kalan esnafımızı da düşünmek zorundayız. Bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmak isterim ki pazar esnafımızdan 3 ay boyunca işgaliye bedellilerini Haliliye Belediyesi olarak almayacağımızı ifade ediyoruz.”
 
Öte yandan Haliliye Belediyesi salgınla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.
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