Ceylanpınar'da Korona İle Mücadele Seferberliği Sürüyor

Ceylanpınar Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür Koronavirüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden Ceylanpınar Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde çalışmalarını sıkı tutuyor.Temizlik işleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Biriminin ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Gazi Caddesi baştan başa deterjanlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalara bizzat eşlik eden Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, temizlik personeli ile caddeyi fırçaladı, hortumla kaldırımları yıkadı.Koronavirüs'ün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Soylu, Koronaya karşı belediyenin bütün birimleri ile topyekün bir mücadele içerisinde olduklarını vurguladı.Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Başkan Soylu, "Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bütün caddelerimizi köpüklü su ile yıkayıp ardından ilaçlıyoruz. Resmi kurumlar, kamuya açık alanlar, okullar ve camilerimizde de aralıksız ilaçlama yapıyoruz. Bakanlığımızın göndermiş olduğu tedbirleri de anında ve zamanında vatandaşlarımıza ilanlar yoluyla ulaştırıyoruz. İnanıyoruz ki Koronavirüs'ten kurtulmanın tek yolu tedbirli olmaktır. Bu kapsamda halkımızdan ricamız evden çıkmasınlar ve kişisel temizliklerine dikkat etsinler." dedi.