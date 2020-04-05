Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Nisan 2020 22:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı

Hollanda'da bir otobüs durağına asılan afişte korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle teşekkür edildi.

​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı

Hollanda'daki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Camii yetkilileri, Meander Hastanesinin karşısındaki otobüs durağına asılan afişle korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İngilizce yazılan afişte, Maide Suresi'nden “Her kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı. Afişte yer alan ayetin altına ise "Sağlık çalışanlarına teşekkürler" ifadesi yazıldı.



Amersfoort Rahman Camii tarafından yapılan açıklamada, afişin bir hafta boyunca durakta asılı kalacağı belirtildi. Şuana kadar 16 bin 627 vakanın tespit edildiği Hollanda'da bin 651 kişi hayatını kaybetti.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı
​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı
Hollanda'da bir otobüs durağına asılan afişte korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle teşekkür edildi.
​Covid-19 Aşısı Tarih Verildi
​Covid-19 Aşısı Tarih Verildi
​Covid-19 Aşısı Tarih Verildi
Coronavirüsten dolayı en çok can kaybı nerede oldu
Coronavirüsten dolayı en çok can kaybı nerede oldu
Coronavirüsten dolayı en çok can kaybı nerede oldu
Tüyler Ürperten Görüntüler; Ölüleri Tırlarla Taşıyorlar
Tüyler Ürperten Görüntüler; Ölüleri Tırlarla Taşıyorlar
Korona virüs salgınından hayatını kaybedenler tabutlara konulmadan soğutucu tırlarla taşınıyor.
​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı
​Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya Koronavirüs Yardımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderildi.
Koronavirüsü ölümlerinin az olmasının nedeni açıklandı
Koronavirüsü ölümlerinin az olmasının nedeni açıklandı
Yalnız yaşayan 17 milyon vatandaşın yüzde 35'nin 65 yaş üzerinde olduğunu açıklarken, Robert Koch Enstitüsü bu durumun ülkedeki korona virüs bilançosunda etkili olduğunu belirtti.
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
ABD'li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgın hastalıklarla ilgili hijyen, karantina ve salgınla mücadele tavsiyelerinin yer aldığı hadisleriyle ilgili yazı yayınladı.
​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
Fakirlerin korona virüse karşı bağışık olduğunu savunan Vali, fakirlerin dışarı çıkmasında sakınca olmadığını söyledi.
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
Salgının yayılmasını engellemek için bazı mahkumların serbest bırakılacağı açıklandı. Ülkemizde de gündemde olan mahkumlara gelen af konusu henüz netlik kazanmadı.
Çin'de Yerel Kaynaklı Korona Virüs Vakası Görülmedi
Çin'de Yerel Kaynaklı Korona Virüs Vakası Görülmedi
​Çin anakarasında dün yerel kaynaklı yeni korona virüsü vakası bildirilmezken, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti
​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti
Dünya Genelinde ​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti.
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿