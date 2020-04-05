Bakan Koca Açıkladı! Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü! Kaç Kişi İyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan 2020 tarihli koronavirüs vakalarını açıkladı. Türkiye’de bugünkü korovavirüs vakaları bu şekilde;
Bakan Koca, Gençlere Teşekkür Etti
Bakan Koca, vaka sayılarını açıklarken, virüsün temas ile bulaştığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;
“Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum. “
Editör: Ahmet Şen
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