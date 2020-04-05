​Şanlırfalılar Dikkat! PTT, Haftada 1 Paket Ücretsiz Maske Verecek

Türkiye’de koronavirüsten korunma önlemleri için bir çok tedbirler alındı. En son İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği belirtti. Bunun üzerine maske sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına PTT yetişti.
PTT yaptığı açıklamada vatandaşlara ücretsiz maske temin edeceklerini belirtti. Bu açıklamadan sonra artık vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek.
PTT’den Maske AçıklamasıT.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.
Ücretsiz maske temini nasıl yapılacak?-PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol aktarıldı. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.
-Vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunmaktadır
-Adres bilgileriniz doğru girdiğinizden emin olun.
-PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır
-Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."
Editör: Ahmet Şen
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