​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti

Bilet Fiyatları 3 Katına Çıktı

Şanlıurfa’ya Bilet 200 TL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirildi. Söz konusu kısıtlama Türkiye’nin her yerinde uygulanırken günde belirli saatlerde yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve kuralları ihlal edip kaçak yolcu taşıması yapanlar fiyatları neredeyse 3 katına çıkardı.Daha önce 70-80 TL civarı olan otobüs biletleri 200-300 liralara çıktı. Kıbrıs'tan Mersin'e gelip buradan da evlerine dönmek isteyen öğrenciler bilet fiyarılarını görünce şok geçirdiler. daha önce 100 Liranın altında yolculuk yaptıklarını dile getiren öğrenciler şimdiki fiyatların 3 katına çıktığını belirttiler.Sosyal medyadan mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar bilet fiyatlarının çok yüksek tutulduğunu çektikleri fotoğraflarla kanıtlamaya çalıştırlar. Kıbrıs’tan Mersin’e oradan da memleketine dönmek isteyen vatandaşlar fahiş fiyatlara isyan etti. Öyle ki bir vatandaş Mersin’den Şanlıurfa’ya gelmek için 200 TL’ye bilet aldığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Toplu fiyat listelerinin de yer aldığı Görüntülerin yayılmasının ardından medya gündemine oturan bilet fiyatlarının durumu birçok kullanıcı tarafından tepki ile karşılandı.İşte sosyal medya kullanıcılarının #mersindeutançvar hashtagi ile yaptıkları yorumlar;Editör: Ahmet Şen