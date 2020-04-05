Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Nisan 2020 13:26:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler

Cezayir’de bulunan Türk vatandaşları Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa’da KYK yurtlarına yerleştirilecek olan karantina sürecini burada geçirecekler. Tahliyenin yapıldığını duyan Urfalılar; Yurtdışından gelenlerin neden Şanlıurfa’ya yerleştirildiklerini sorarak, gelen kişilerin virüs yayma ihtimallerinin yüksek olduğu endişesine kapıldı.

​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler

Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker, 97’si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi.
 
 
 

Cezayir’den Şanlıurfa’ya gelen Vatandaşlar KYK Yurtlarında Kalacak

Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa’ya getirilen 191 kişi, il merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurda yerleştirilen asker ve sivillerin AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.
 


 

Konya’daki Durum Şanlıurfa’da da Olabilir

Cezayir’den gelip koronavirüs riski taşıyan vatandaşların Şanlıurfa’ya getirilmesi ise memlekette tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, daha önce umreden gelip Konya’da KYK’larda karantina altına alınan vatandaşların yaydıkları virüs sebebiyle Konya’da vakaların arttığını belirterek Şanlıurfa’yı tehlike altına sürüklediklerini ifade ettiler.
 
 


 
 
Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan öğrencilere kitap hediyesi
​Vekil Özyavuz’dan Hayat Eve Sığar Kampanyasına ses veren öğrencilere kitap hediyesi
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı
CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal öldürülen gazetecileri unutmadı.
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
İsmail Saymaz, Ukrayna'da Mahsur Kalanlara Ses Oldu
​Türkiye'nin tanınan gazeteci ve yazarlarından İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna'da mahsur kalan Türk işçi ve öğrencilerine ses oldu.
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
Abdulkadir Yabir, parasını öder alırız
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
​Şanlıurfa’ya Otobüs Bileti 3 Katına Çıktı! Firmaların Fırsatçılığı Pes Dedirtti
Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama gelmişti. Günde 1 kaç sefer yapan obüs firmaları ise fiyatları 3 katına çıkardı. Evlerine dönmek isteyen öğrenciler mağduriyetlerini dile getirerek seslerini duyurmak istedi.
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler
Cezayir’de bulunan Türk vatandaşları Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa’da KYK yurtlarına yerleştirilecek olan karantina sürecini burada geçirecekler. Tahliyenin yapıldığını duyan Urfalılar; Yurtdışından gelenlerin neden Şanlıurfa’ya yerleştirildiklerini sorarak, gelen kişilerin virüs yayma ihtimallerinin yüksek olduğu endişesine kapıldı.
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı
Şanlıurfa’nın Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal destek programı kapsamında yapılacak olan yardımlar için vatandaşlara evde kalmalı konusunda seslendi.
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Şanlıurfa’da Fidan Dikilen Alanda İnceleme Yapıldı
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor
​Koronavirüs’e karşı verilen mücadelede Türkiye'deki bütün Büyükşehir belediyelerinin gerisinde kalarak adeta hizmet anlamında sınıfta falan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanki Koronavirüsü sadece pazarlarda yayılıyor zihniyetiyle maske dağıtıyor.
Ankara Belediye Başkanı Ankaralıları Düşünüp Maske Dağıtıyor Ya Urfa Belediye Başkanı
Ankara Belediye Başkanı Ankaralıları Düşünüp Maske Dağıtıyor Ya Urfa Belediye Başkanı
​Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile şehir içi seyahat etmek isteyen yolcuların maskesiz otobüslere alınmayacağını açıkladı.
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿