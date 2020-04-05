​Cezayir'den Gelenler Neden Şanlıurfa'da? Şehre Virüs Yayabilirler

Cezayir’den Şanlıurfa’ya gelen Vatandaşlar KYK Yurtlarında Kalacak

Konya’daki Durum Şanlıurfa’da da Olabilir

Dışişleri Bakanlığınca korona virüsü nedeniyle Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker, 97’si sivil toplam 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi.Korona virüsü nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’den tahliye edilen 191 kişi Şanlıurfa’ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak otobüslerle Şanlıurfa’ya getirilen 191 kişi, il merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurda yerleştirilen asker ve sivillerin AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.Cezayir’den gelip koronavirüs riski taşıyan vatandaşların Şanlıurfa’ya getirilmesi ise memlekette tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, daha önce umreden gelip Konya’da KYK’larda karantina altına alınan vatandaşların yaydıkları virüs sebebiyle Konya’da vakaların arttığını belirterek Şanlıurfa’yı tehlike altına sürüklediklerini ifade ettiler.Editör: Ahmet Şen