Doktor Dursun Çadırcı El Hijyeni için Meydan Okudu

El Yıkamanın Koronavirüs ile mücadelede önemine dikkat çekmek isteyen sağlıkçıların başlattığı akım büyüyor. Birbirlerine meydan okuyan sağlıkçılar, el yıkama videoları ile birbirlerine cevap vererek vatandaşların el hijyenine daha çok dikkat etmesini sağlamaya çalışıyor.Son olarak Çocuk acil serviste çalışan Selahattin Onay ve Doktor Nuray Kıvanç Terzi’nin meydan okumasıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Dursun Çadırcı da akıma katılarak videolu cevap verdi. Bu uygulama vatandaşlar tarafından da takdir topladı.Editör: Ahmet Şen