Urfa'da İki Mahalle 14 Gün Karantinaya Alındı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı. Şanlıurfa'da İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden son dakika olarak duyuruldu.Yapılan duyuruya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi’nde ikamet eden birer kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Alınan karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.