Harran Kaymakamı Çelik'ten Vatandaşa Çağrı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal destek programı kapsamında yapılacak olan yardımlar için vatandaşlara evde kalmalı konusunda seslendi.Kaymakam Çelik, bakanlık tarafından sosyal destek programı kapsamında 8649 kişiye 1000 TL ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.Yapılacak olan yardımların evde sahiplerine ulaştırılacağını belirten ve konuyla ilgili bilgi veren kaymakam Çelik, "Aile Bakanlığımız tarafından Sosyal destek kapsamında 8649 kişiye 1000TL ödeme ve 2022 dahil bütün ödemeleri başlanmıştır. Vatandaşlarımızdan evlerinde kalmalarını istiyoruz.” dedi.