​Şanlıurfa Eczacılar Odası’ndan maske açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Eczacılar Odası duruma sert tepki gösterdi.

Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte karaborsaya düşen ve fiyatları onlarca kat yükselen maske fiyatları ile ilgili eczanelere yöneltilen eleştirilere Şanlıurfa eczacılar odasından cevap geldi. Koronavirüs ücadelede en çok kullanılan maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatlarındaki fahiş yükseliş söz konusu ürünleri satan eczacıları eleştirilerin odağına koymuştu. Bu noktada eczacılara yüklü cezaar kesilmişti."Türkiye'miz ve tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı süreçte eczacılarımıza toplum sağlığı için en ön safta çalışmaktadır. Eczacılarımız bu görevi yerine getirirken ilaç ve tıbbi malzeme temin etmek için gayret sarf eder. Eczacılarımızın önceliği kar elde etmek değil toplum sağlığı için gerekli ürünleri temin edebilmektir. Hayati risklerine rağmen görevi başında bulunan eczacılarımıza yönelik ticaret Bakanlığı reklam kurulu yapmış olduğu denetimler ve eczanelerimize kesmiş oldukları yüz binlerce liralık haksız cezalar kabul edilemez.Üretici firma ve binlerce sağlık sektörü dışında olup da ticaret yapan aracı kişileri denetlemek yerine ürün arzeden son kuruluş olan eczanelerin denetlenmesi hakkaniyete sığmamaktadır. Bu Zor günlerde eczanelerimizi zan altında bırakan Bu hatalı algıların kimseye bir faydası yoktur malzeme temin zorluğunun ve fiyatlardaki yüksekliği ezanlarımızı hiçbir ilgisi olmadığı kamuoyuna duyurulur eczacılarımıza yönelik yapılan bu itibarsızlaştırma ve karalama kampanyasına kanalımızı belirtiriz."