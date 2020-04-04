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Bu haber 04 Nisan 2020 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​EPDK Fatura Düzenlemesine İlişkin Akılda Kalan Soruları Cevapladı

​EPDK Fatura Düzenlemesine İlişkin Akılda Kalan Soruları Cevapladı

​EPDK Fatura Düzenlemesine İlişkin Akılda Kalan Soruları Cevapladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘kıyasen fatura düzenlemesi’ne ilişkin, "Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
 
EPDK, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin ‘kıyasen fatura düzenlemesi' hakkında sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Konunun daha iyi anlaşılması ve vatandaşın aklında soru işareti kalmaması için ek bir açıklama daha yapan EPDK, ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemlerinin bazı durumlar hariç devam edeceğini açıkladı. EPDK tarafından yapılan ‘kıyasen fatura düzenlemesi'nin önceliğinin hem sektör çalışanları hem de tüketicilerin sağlığını korumak olduğu açıklandı. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun da sağlanacağı aktarıldı.
 
İdari kararlar neticesinde faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenleneceğini açıklayan EPDK tarafından, “Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Covid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir.
 
Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır. Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.
 
Özellikle doğalgaz konusunda vatandaşın yaşadığı endişenin yersiz olduğuna değinilen açıklamada, “Özellikle doğalgaz tüketicilerimizin dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeni ile geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını arttıracağı endişesi ise yersizdir. Şöyle ki geçmiş aylar değil geçmiş 2 yılın aynı tüketim döneminin ortalaması üzerinden hesap yapılacağı, geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza Ocak veya Şubat tüketimleri baz alınarak Haziran ayında doğalgaz faturası çıkartılamaz” denildi.
 
Karantinaya alınan bölgeler, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ve sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemlerinin devam edeceğini açıklayan EPDK, “Mahsuplaşma sonucu fazla alınan tutar olursa ya da itiraz edilir ise tüketicilere muhakkak defaten iade edilecektir. EPDK bunun teminatıdır. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil önceki iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir.
 
Örneğin; Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Sayaçların uzaktan okunabildiği uzaktan sayaç okuma sistemleri kurulmuş olan tüketicilerimiz, ki bunlar sanayi ve ticarethane yoğunlukludur, için sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edeceğinden bu yerlerin tüketimini düşürmesi veya artırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacaktır” açıklamasını yaptı.
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