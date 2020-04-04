​Çevikkuvet Kavşağı Bitmeyince Kamyonlar Karaköprü’yü İstila Etti

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinden geçen ve ana yolları arasında önemli bir yeri olan İkinci 35 yani Fevzi Çakmak bulvarı tırların ve kamyonların istilasına uğradı.Çevik kuvvet Köprülü kavşağının bitirilememesi nedeniyle Şanlıurfa- Mardin çevre yolundan gelen ve Karaköprü üzerinden Diyarbakır - Gaziantep yönüne gitmek isteyen tırlar Karaköprü ilçesini adeta mesken tutarak mahalle aralarını ve caddeleri istila etti.Söz konusu tırların ve kamyonların ağır tonajlı olmasından dolayı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sık sık çökmeler meydana geliyor. Meydana gelen çökmeler bir yandan söz konusu yolun yapımı aşamasında yeteri kafdar denetlenmediğini bir yandan da kamyonlardan kaynaklı çökmeleri gözler önüne seriyor. Asfaltın sürekli çekmesinden dolayı maddi zarar meydana geliyor.Tırların söz konusu yolda hızlı bir şekilde hareket etmesi trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle yolun yokuşlu kısımlarında hızını alamayan tırlar ve kamyonlar diğer sürücüleri oldukça sıkıntıya sokuyor. Tırlar ve kamyonlar yüzünden söz konusu yol adeta ölüm yoluna dönmüş durumda. Bu sorunların geçmesi için Çevik kuvvet Köprülü kavşağının bir an önce bitirerek faaliyete geçirilmesi gerekiyor.