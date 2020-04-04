Urfa Büyükşehir, Virüs İçin Yayılma Alanı Oluşturuyor

Koronavirüs’e karşı verilen mücadelede Türkiye'deki bütün Büyükşehir belediyelerinin gerisinde kalarak adeta hizmet anlamında sınıfta falan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanki Koronavirüsü sadece pazarlarda yayılıyor zihniyetiyle maske dağıtıyor.Türkiye'nin her tarafında belediyeler şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde yolculara ve otobüs şoförlerine maske dağıtırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise bunun tam tersini yapıyor. Her gün onbinlerce yolcunun taşındığı araçlarda güvenlik önlemlerini hep sonradan takip ederek yarım yamalak hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdı.Otobüslerde şoförlerin çoğu maskesiz ve eldivensiz çalışırken yolculara maske dağıtmayarak adeta virüs için yayılma alanı oluşturuyor. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için kullanılan en önemli ürünlerden olan maskeleri sadece pazarlarda dağıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde dağıtmayarak kendi bünyesinde bulunan ilçe belediyeleri kadar bile iş yapamadı.