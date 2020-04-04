Gençler Sokağa Çıkma Yasağını Çiğnediler

Bu haber 04 Nisan 2020 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştı.

Şanlıurfa Haliliye ilçesi bir parkta yasak olmasına rağmen dışarı çıkan gençler kendilerini kamufle etmek için Kaydırak üstünde saklanıp sohbet ettiler.

Whatsap ihbar hattımıza gelen görüntüde gençlerin parkta kaydırağın üstünde oturarak kendilerini kamufle ettiği sohbet ettiği görüldü. Yoldan gecen vatandaşların uyarmasından sonra gençler parkı terk ederek gözlerden kayboldu.