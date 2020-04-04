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Bu haber 04 Nisan 2020 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Vatandaşlar Maskelere Daha Kolay Erişebilecek

​Vatandaşlar Maskelere Daha Kolay Erişebilecek

​Vatandaşlar Maskelere Daha Kolay Erişebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüse karşı mücadelede büyük önem sahip olan maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışının yapılabilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. Bakan Pekcan, “Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” diye konuştu.
 
Bakan Pekcan, fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kesildiğini hatırlatarak, “Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan’da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz” şeklinde konuştu.
 
Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” ifadelerine yer verdi.
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