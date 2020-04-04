Ankara Belediye Başkanı Ankaralıları Düşünüp Maske Dağıtıyor Ya Urfa Belediye Başkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile şehir içi seyahat etmek isteyen yolcuların maskesiz otobüslere alınmayacağını açıkladı.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,"Kıymetli Ankaralılar,Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim.Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, Birlikte Başaracağız" dedi.Corona virüsü mücadelesi kapsamında her alanda sınıfta kalan Büyükşehir belediyelerinin başında gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan hizmetleri sadece seyretmekle yetiniyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüsleri maskesiz yolcu almaması ve maskesi olmayanlara da destek olmak için ücretsiz maske dağıtması gibi önemli bir hizmete imza atarken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlere sadece seyirci kalması ise tepkilere neden oldu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin yaptıüı hizmetler karşısında bile sınıfta kalırken, Ankara gibi metropllerle yarışması ise vatandaş tarafından hayal olarak değerlendiriliyor.