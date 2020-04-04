Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Nisan 2020 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında

​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında

​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu çerçevede ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara dezenfektan eldiven ve maske dağıttı.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara dezenfektan, eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.
 
Denetimlerde ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan da eşlik ederek, esnafa İç İşleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uymaları yönünde uyararak, maske dağıttı.
 
Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, alış veriş yapacak olan vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili bilgiler paylaştı.
 
Haliliye Belediyesi tarafından verilen hizmetlerin önemine değinen vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
Ayrıca Zabıta Müdürlüğü,  mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Bakan Koca Açıkladı! Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü! Kaç Kişi İyileşti
Bakan Koca Açıkladı! Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü! Kaç Kişi İyileşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Koronavirüsten iyileşen kişilerin sayısını açıkladı.
Doktor Dursun Çadırcı El Hijyeni için Meydan Okudu
Doktor Dursun Çadırcı El Hijyeni için Meydan Okudu
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Dursun Çadırcı, Koronavirüs’e karşı en etkili yol olan el hijyeni ile ilgili kendisine meydan okuyan Çocuk acil serviste çalışan Selahattin Onay ve doktor Nuray Kıvanç Terzi’ye cevap verdi.
​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında
​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında
​Haliliye’de Semt Pazarları Salgına Karşı Kontrol Altında
Bakan Koca Vakaların Yaş Dağılımını Açıkladı!
Bakan Koca Vakaların Yaş Dağılımını Açıkladı!
Bakan Koca Vakaların İl Ve Yaş Dağılımını Açıkladı!
​Son Dakika Korona Virüs Açıklaması
​Son Dakika Korona Virüs Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var
​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var
​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var
Sağlık İçin Taktığınız Eldiven Virüs Taşıyor Mu?
Sağlık İçin Taktığınız Eldiven Virüs Taşıyor Mu?
Sağlık İçin Taktığınız Eldiven Virüs Taşıyor Mu?
Bakan Koca, Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı
Bakan Koca, Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı
Bakan Urfa’daki Korona Vaka Sayısını Açıkladı
​Genç kadının korona şüphesi kenti karıştırdı
​Genç kadının korona şüphesi kenti karıştırdı
Kan vermeye gelen kadının ateşi 39 derece çıkınca, kan verme noktasındaki görevliler polise haber verdi. Korona şüphesi kapsamında kadının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanda kısa süreli panik yaşandı.
​Koronavirüsün En çok Görüldüğü iller Açıklandı!
​Koronavirüsün En çok Görüldüğü iller Açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de en çok vaka görülen illeri açıkladı. Bakan Koca, Şanlıurfa'da 11 vaka olduğu belirtilirken, ölen hastanın olmadığı açıklandı.
​Bakan Soylu Görevlilerin Koronavirüs Vakasını Açıkladı
​Bakan Soylu Görevlilerin Koronavirüs Vakasını Açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, “Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var” dedi.
​Dünyada 50 Hastanede Remdesivir İlacı Korona Virüsünü Engellemek İçin Test Edilecek
​Dünyada 50 Hastanede Remdesivir İlacı Korona Virüsünü Engellemek İçin Test Edilecek
​Dünyada 50 Hastanede Remdesivir İlacı Korona Virüsünü Engellemek İçin Test Edilecek
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿