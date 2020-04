Eyyübiye Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her alanı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşların takdirini kazanıyor.Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her alanı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşların takdirini kazanıyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında adeta seferberlik başlatan Eyyübiye Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaş sağlığı ve hijyeni ön planda tutan ekipler, ilçeyi adeta köşe bucak yıkıyor. Girilmedik cadde ve sokak bırakmayan ekipler, işyerleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu her alanı pırıl pırıl yapıyor. Çalışmalara sabahın erken saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren ekipler, girilmedik nokta bırakmamaya özen gösteriyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışma yürüten ekiplere teşekkür eden vatandaşlar,” Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Sağ olsun Eyyübiye Belediyesi her yeri temizliyor. Bizler her zaman ekipleri sahada görüyoruz. Başkanımız ve Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. “ dedi.