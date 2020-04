Coronavirüsten dolayı en çok can kaybı nerede oldu

Dünyada hızla yayılan ve on binlerce insanın ölmesine neden olan coronavirüs dünyada en fazla Avrupa'da can aldı. Çin'de ortaya çıkmasına rağmen en fazla ölümün ve vakanın Avrupa'da yaşandı. Açıklanan son güncel verilere göre Coronavirüs salgınında dünyadaki can kaybının yüzde 70'i, vaka sayısının ise yarısı Avrupa'da: Kıtada can kaybı 40 bine yaklaştı, vaka sayısı da 540 bini geçti. En çok can kaybının olduğu İtalya'da can kaybı 766 kişi artarak, 14 bin 681'e yükseldi. Vaka sayısı ise 120 bine yaklaştı. 20 bine yakın kişi ise iyileşti.