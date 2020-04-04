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Bu haber 04 Nisan 2020 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Belediyesinden 600 Adet Erzak Kolisi Yardımı

Akçakale Belediyesinden 600 Adet Erzak Kolisi Yardımı

Akçakale Belediyesinden 600 Adet Erzak Kolisi Yardımı

Akçakale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere Suudi Arabistan merkezli Nedva Derneği tarafından gönderilen temel gıda malzemelerinin bulunduğu 600 adet koli dağıtımına başlandı. Akçakale Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.
 
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve etkisini gün geçtikçe artıran yeni tip korona virüs nedeniyle çalışmalarına hız veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, evlerinden çıkamayan vatandaşlara belediye personeli ve dernek yöneticileri gıda paketi ulaştırıyor. Sokağa çıkmanın büyük risk taşıdığı bu günlerde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların yanında olmaya da devam ediyor.
 
Nedva Derneği Akçakale temsilcisi Hasan İhsan Temiz, Allah Türkiye cumhuriyeti ve tüm İslam korusun inşallah bu salgın virüsten korumasını temenni ederek sözlerine şöyle devam etti.“Şuan sınırın sıfır noktasında Akçakale’deyiz koronavirüs salgını nedeniyle burada bulunan maddi durumu iyi olmayan ve özellikle çadırlarda ikamet eden kardeşlerimize Yardım kolilerimizi teslim ediyoruz yardımlarından dolayı Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Allah Türkiye cumhuriyeti ve tüm İslam korusun inşallah.” dedi.
 
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, zorlu bir süreçte vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evde bakıma muhtaç ailelere ve yaşlılara gıda kolisi paketleri dağıtımına başladık. Bu günler birlik ve beraberliğin önemli olduğu günler ve biz el birliği ile bu günleri de aşacağız. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak sistemimizde kayıtlı olan ve takibini yaptığımız 600 Türk ve suriyeli ailelere gıda paketi dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza siz evinizde kalın biz ihtiyaçlarınızı evinize getirelim diyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, temizliğe daha çok dikkat etmeleri ve sosyal mesafeyi korumalarıdır. Ayrıca yardımları ilçemize ulaştıran Suudi merkezli Nedva Derneği yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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