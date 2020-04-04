Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Nisan 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Fırıncılar Odasından Açıklama: Fırıncı Çırakları da Yasak Kapsamında mı?

Fırıncılar Odasından Açıklama: Fırıncı Çırakları da Yasak Kapsamında mı?

Fırıncılar Odasından Açıklama: Fırıncı Çırakları da Yasak Kapsamında mı?

Bilim Kurulu Toplantısı 20 yaş ve altı kişiler için alınan sokağpa çıkma kararı Şanlıurfa’da en çok fırıncıları zora soktu. Genelde 20 yaş altı çırakların çalıştığı ekmek fırınlarında işlerin nasıl yürüyeceği ise akıllarda soru işareti olarak kaldı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanlığından bir açıklama geldi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, “04.04.2020 tarih ve 00:01 saati itibari ile Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 01.01.2000 tarihli ve sonrası doğumluların fırıncı kimliği olanlar dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı kapsamına alındığını fırıncı esnaflarımızın bu yasaya uyma zorunluluğunun bilincinde olmalarının gerektiğini başta kendi sağlıklarının önemi açısından aksi takdirde yasal işleme maruz kalacaklarının bilgisini tüm Şanlıurfa il sınırı içerisindeki fırıncı esnaflarımıza iletiyorum.” dedi.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız koronavirüs nedeniye hastaneye yatırıldığını duyurdu.
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir
Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir
​Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle topland
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿