Fırıncılar Odasından Açıklama: Fırıncı Çırakları da Yasak Kapsamında mı?

Bilim Kurulu Toplantısı 20 yaş ve altı kişiler için alınan sokağpa çıkma kararı Şanlıurfa’da en çok fırıncıları zora soktu. Genelde 20 yaş altı çırakların çalıştığı ekmek fırınlarında işlerin nasıl yürüyeceği ise akıllarda soru işareti olarak kaldı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanlığından bir açıklama geldi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, “04.04.2020 tarih ve 00:01 saati itibari ile Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 01.01.2000 tarihli ve sonrası doğumluların fırıncı kimliği olanlar dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı kapsamına alındığını fırıncı esnaflarımızın bu yasaya uyma zorunluluğunun bilincinde olmalarının gerektiğini başta kendi sağlıklarının önemi açısından aksi takdirde yasal işleme maruz kalacaklarının bilgisini tüm Şanlıurfa il sınırı içerisindeki fırıncı esnaflarımıza iletiyorum.” dedi.