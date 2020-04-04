​Urfa'da Görev Yapmış Doktorun Adı O Hastanede Yaşayacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden Şanlıurfa'da daha önce görev yapmış İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine verileceğini açıkladı.''Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.''