Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Nisan 2020 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa'da Görev Yapmış Doktorun Adı O Hastanede Yaşayacak

​Urfa'da Görev Yapmış Doktorun Adı O Hastanede Yaşayacak

​Urfa'da Görev Yapmış Doktorun Adı O Hastanede Yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten hayatını kaybeden Şanlıurfa'da daha önce görev yapmış İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine verileceğini açıkladı.
 

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

 
''Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.''
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız koronavirüs nedeniye hastaneye yatırıldığını duyurdu.
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
Tatlıses'in Korona Testi Pozitif Çıktı
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
​95 Yaşında Korona Virüsü Yendi
Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir
Erdoğan Açıkladı: Bütün Maskeler Ücretsizdir
​Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle topland
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
​Sağlık Personeli için Maske ve siperlik yapıyorlar
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
Başkan Özyavuz’un Berat Kandili Mesajı
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​43 Yaşındaki Belediye Çalışanı Korona Virüse Yenik Düştü
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği Devam Ediyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​Haliliye Kendi Ürettiği Maskeleri Ücretsiz Dağıtıyor
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​İş adamı Arıcı’dan Örnek Davranış
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Bakan'dan Öğrencilere Müjde! Hesaplara Yatmaya Başladı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Türkiye'de İşe Gitme Oranı Yüzde 45 Oranında Azaldı
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
​Vali Erin Berat Kandili Mesajıyla Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
Kaymakam Ufuk Akıl, Kendi Elleriyle Teslim Etti
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
Sokak Ortasında İnfaz! Kafasına Sıktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿