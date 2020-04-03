Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Nisan 2020 23:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

50 Bin TL'lik Ayakkabı İçin Bıçaklı Kavga! 1 Ölü

çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

50 Bin TL'lik Ayakkabı İçin Bıçaklı Kavga! 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya’nın  Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibi olan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık (24) arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine, Tuncay T. Volkan Işık'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahalenin ardından Işık'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, Volkan Işık'ın geçtiğimiz günlerde 50 bin TL değerindeki çalınan ayakkabılarının, bir başka iş yerinde satıldığını görünce ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri Tuncay T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Işık'ın cenazesi de yapılan otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Akrabalar Arasında Arazi Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı
​Akrabalar Arasında Arazi Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı
Aynı aile içerisinde arazi nedeniyle çıkan kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Küçük Kıza Maganda Kurşunu İsabet Etti
​Şanlıurfa’da Küçük Kıza Maganda Kurşunu İsabet Etti
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin yakınlarında oyun oynayan küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı.
​Hayatının Hatasını Koronalıyım Deyip Polise Tükürerek Yaptı
​Hayatının Hatasını Koronalıyım Deyip Polise Tükürerek Yaptı
Polis ekiplerine, ‘Ben koronalıyım’ diyerek tüküren şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
​Damat Dehşeti Kayınpederinin Kafasına Bıçak Sapladı
​Damat Dehşeti Kayınpederinin Kafasına Bıçak Sapladı
Bir şahıs, tartıştığı kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından, 'Ölümü çoktan hak ettin' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Uzmanlar Uyardı: Evde Kalın Ama Hareketsiz Kalmayın
Uzmanlar Uyardı: Evde Kalın Ama Hareketsiz Kalmayın
Uzmanlar Uyardı: Evde Kalın Ama Hareketsiz Kalmayın
Urfa'da İki Mahalle 14 Gün Karantinaya Alındı
Urfa'da İki Mahalle 14 Gün Karantinaya Alındı
​Şanlıurfa merkez Eyyübiye ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
​Şanlıurfa'da araç giriş ve çıkışları kapatıldı
​Şanlıurfa'da araç giriş ve çıkışları kapatıldı
​Şanlıurfa'da araç giriş ve çıkışları kapatıldı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
​Evinin Önünde Öz Babasının Kafasına Sıktı
​Evinin Önünde Öz Babasının Kafasına Sıktı
​Evinin Önünde Öz Babasının Kafasına Sıktı
​Kalaşnikoflu Çatışmada Cephanelik ele Geçirildi
​Kalaşnikoflu Çatışmada Cephanelik ele Geçirildi
İki grup arasında meydana gelen “kalaşnikoflu” çatışma sonrası harekete geçen polis ekipleri, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda polis, çok sayıda kalaşnikof, tabanca, tüfek, çelik yelek, 450 adet mermi ile döner bıçağı ele geçirdi. Cephaneliği andıran silahlara polis tarafından el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Çatışmada ağır yaralanan gencin ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
50 Bin TL'lik Ayakkabı İçin Bıçaklı Kavga! 1 Ölü
50 Bin TL'lik Ayakkabı İçin Bıçaklı Kavga! 1 Ölü
çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
​Akrabalar Arasında Arazi Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı
​Akrabalar Arasında Arazi Kavgası: 3 Ölü, 1 Yaralı
​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı
​Hollanda Yollarına Kur’an-ı Kerim Ayetleri Asıldı
​Urfalı Kadınlar Ellerine Hortum Süpürge Alıp Virüse Karşı Sokakları Temizledi
​Urfalı Kadınlar Ellerine Hortum Süpürge Alıp Virüse Karşı Sokakları Temizledi
Bakan Koca Açıkladı! Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü! Kaç Kişi İyileşti
Bakan Koca Açıkladı! Bugün Koronadan Kaç Kişi Öldü! Kaç Kişi İyileşti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿