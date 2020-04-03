Skandal Görüntüler! Mezarlıkta Eş Cinsel Ögelerle Poz Verdiler

Mazar Taşlarının Üzerinde Ayet Var

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü yönetimi ve sorumluluğu altında olan ve Eyüpsultan Mezarlığı olduğu tahmin edilen tarihi bir mezarlıkta eş cinsel ögelerin ön plana çıkartılarak çekilen klip sosyal medyada tepkiye neden oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü kontrolünde olan ve bazılarının üzerinde ayet olduğu gözlenen tarihi mezar taşlarında eş cinsel ögelerin ön plana çıkartıldığı klip çekilmesi vatandaşları çileden çıkardı. Klibin ne zaman çekildiği ve izin alınıp alınmadan mı çekildiği ise henüz bilinmiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar ''Bu klip nerede çekildi? İddia edildiği gibi Eyüpsultan Mezarlığı'nda mı çekildi? Değilse neresi? İzin alarak mı çektiler? Yok değilse mezarlık görevlileri neredeydi?” sorularını sordu.Skandal görüntülerde bir şahsın, eş cinsel öğeleri öne çıkararak Osmanlı devrinden kalma kabirler üzerinde yürümesi ve bunu klipleştirdiği görülüyor. Yine bu şahsın kabristanda mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerde özellikle Osmanlı döneminde kalma mezarları seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, videoyu izleyen birçok kişi, eş cinsel şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması için çağrıda bulundu.Editör: Ahmet Şen