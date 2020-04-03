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Bu haber 03 Nisan 2020 16:23:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Valilik Açıklamasına İnanmayan Urfalılar Kapalı PTT Önlerinde Kuyruk Oluşturdu

Şanlıurfa Valiliğin aldığı “1000 TL’lik yardımlar ihtiyaç sahiplerinin evine Valilik görevlileri tarafından verilecek. PTT’lerden yardım alma işlemi yapılmayacak” ibaresine vatandaşlar inanmadı. Şanlıurfa’daki PTT’lerin kapalı olmasına rağmen hala uzun kuyruklar oluşturarak beklemeye koyuldular.

​Valilik Açıklamasına İnanmayan Urfalılar Kapalı PTT Önlerinde Kuyruk Oluşturdu

Şanlıurfa’da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturması ve  bu durumun sağlık açısından tedirginlik yaratması ve virüsün yayılma hızına sebep olması gerekçesi ile Şanlıurfa Valiliği yeni bir adım atmıştı.

 

Erin, Yardımlar Eve Getirilecek Dedi 

Atılan adımda “03.04.2020 Cuma saat 10:00 itibariyle 1.000 TL’lik sosyal yardım, hak sahiplerine İKAMETLERİNDE elden ödeneceği için PTT’ye ait bankamatiklerden para çekme işlemi YAPILAMAYACAKTIR. Kıymetli hemşehrilerim, PTT’ye GİTMEYİN ve yardımı alabilmek için EVLERİNİZDE bizleri BEKLEYİN!” ifadelerine yer verilirken, vatandaşlar Vali Erin’in bu duyurusuna kulak asmadı.


 

Vatandaş Valilik Duyuruna İnanmadı

Valilikten yapılan duyuruya rağmen Şanlıurfa2da bulunan PTT önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar PTT kepenklerinin kapalı olmasına rağmen saatlerce kuyrukta beklediler.




Şanlıurfa Vali’liğinin yardımları evlere getireceği ile ilgili habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız

 

​Vali Erin Uyardı: 1.000 TL İçin Bizi Evinizde Bekleyin






Editör: Ahmet Şen
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​Valilik Açıklamasına İnanmayan Urfalılar Kapalı PTT Önlerinde Kuyruk Oluşturdu
​Valilik Açıklamasına İnanmayan Urfalılar Kapalı PTT Önlerinde Kuyruk Oluşturdu
Şanlıurfa Valiliğin aldığı “1000 TL’lik yardımlar ihtiyaç sahiplerinin evine Valilik görevlileri tarafından verilecek. PTT’lerden yardım alma işlemi yapılmayacak” ibaresine vatandaşlar inanmadı. Şanlıurfa’daki PTT’lerin kapalı olmasına rağmen hala uzun kuyruklar oluşturarak beklemeye koyuldular.
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