​Valilik Açıklamasına İnanmayan Urfalılar Kapalı PTT Önlerinde Kuyruk Oluşturdu

Erin, Yardımlar Eve Getirilecek Dedi

Vatandaş Valilik Duyuruna İnanmadı

Şanlıurfa’da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturması ve bu durumun sağlık açısından tedirginlik yaratması ve virüsün yayılma hızına sebep olması gerekçesi ile Şanlıurfa Valiliği yeni bir adım atmıştı.Atılan adımda “03.04.2020 Cuma saat 10:00 itibariyle 1.000 TL’lik sosyal yardım, hak sahiplerine İKAMETLERİNDE elden ödeneceği için PTT’ye ait bankamatiklerden para çekme işlemi YAPILAMAYACAKTIR. Kıymetli hemşehrilerim, PTT’ye GİTMEYİN ve yardımı alabilmek için EVLERİNİZDE bizleri BEKLEYİN!” ifadelerine yer verilirken, vatandaşlar Vali Erin’in bu duyurusuna kulak asmadı.Valilikten yapılan duyuruya rağmen Şanlıurfa2da bulunan PTT önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar PTT kepenklerinin kapalı olmasına rağmen saatlerce kuyrukta beklediler.Şanlıurfa Vali’liğinin yardımları evlere getireceği ile ilgili habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen