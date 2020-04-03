​Tanal Erdoğan Ve Beyagül’e Duyurdu! Şanlıurfalı Bu Vatandaşla Yardım Edin

Karantinadayız Maddi Durumumuz Yetersiz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek Şanlıurfa’da Karantinada bulunan vatandaşlara yardım eli uzuatılması gerektiğini belirtti.Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yetkililerin gerekli kişilere ulaşması için bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda yardım isteyen vatandaşın ev adresi ve yardım talebi belirtildi.“Şanlıurfa-Haliliye Bamyasuyu Şair Nabi Mah. 203.Sokak Çalıkuşu apt. No:4 ŞANLIURFABiz karantinadayız. Maddi durumumuz yetersiz. Kimse bize yardim etmiyor lütfen yardım edin.”Editör: Ahmet Şen