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Bu haber 03 Nisan 2020 17:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Tanal Erdoğan Ve Beyagül’e Duyurdu! Şanlıurfalı Bu Vatandaşla Yardım Edin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da karantinada bulunan vatandaşların kendisine yardım mesajları gönderdiklerini ileterek, yetkililerin bu kişilere yardım elini uzatmasını talep etti.

​Tanal Erdoğan Ve Beyagül’e Duyurdu! Şanlıurfalı Bu Vatandaşla Yardım Edin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek Şanlıurfa’da Karantinada bulunan vatandaşlara yardım eli uzuatılması gerektiğini belirtti.


 

Karantinadayız Maddi Durumumuz Yetersiz

Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yetkililerin gerekli kişilere ulaşması için bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda yardım isteyen vatandaşın ev adresi ve yardım talebi belirtildi.

“Şanlıurfa-Haliliye Bamyasuyu Şair Nabi Mah. 203.Sokak Çalıkuşu apt. No:4  ŞANLIURFA 
Biz karantinadayız. Maddi durumumuz yetersiz. Kimse bize yardim etmiyor lütfen yardım edin.”





Editör: Ahmet Şen 
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​Tanal Erdoğan Ve Beyagül’e Duyurdu! Şanlıurfalı Bu Vatandaşla Yardım Edin
​Tanal Erdoğan Ve Beyagül’e Duyurdu! Şanlıurfalı Bu Vatandaşla Yardım Edin
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