​Şanlıurfalı Vatandaşların Duyarlılığı! Bulup Yetkililere Teslim Ettiler

2 Adet Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Şanlıurfa’nın Sivere ve Bozova ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından 2 adet şahin bulundu. Yaralı halde bulunan şahinler yetkililere teslim edildi.Şanlıurfa Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“İlimiz ilçelerinden Bozova ve Siverek’te yaşayan duyarlı vatandaşlarımızca yaralı halde bulunan 2 adet şahin, personellerimizce teslim alınmış tedavilerinin yapılması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilmiştir.”İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen