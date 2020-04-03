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Bu haber 03 Nisan 2020 15:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Vatandaşların Duyarlılığı! Bulup Yetkililere Teslim Ettiler

Şanlıurfa’nın 2 ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahinler yetkililere teslim edildi.

​Şanlıurfalı Vatandaşların Duyarlılığı! Bulup Yetkililere Teslim Ettiler

Şanlıurfa’nın Sivere ve Bozova ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından 2 adet şahin bulundu. Yaralı halde bulunan şahinler yetkililere teslim edildi.

 

2 Adet Yaralı Şahin Tedavi Edildi

Şanlıurfa Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada;


“İlimiz ilçelerinden Bozova ve Siverek’te yaşayan duyarlı vatandaşlarımızca yaralı halde bulunan 2 adet şahin, personellerimizce teslim alınmış tedavilerinin yapılması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilmiştir.”
 İfadelerine yer verdi.




Editör: Ahmet Şen
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