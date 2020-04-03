​Şanlıurfalı Vatandaşların Duyarlılığı! Bulup Yetkililere Teslim Ettiler

Şanlıurfa’nın Sivere ve Bozova ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından 2 adet şahin bulundu. Yaralı halde bulunan şahinler yetkililere teslim edildi.
2 Adet Yaralı Şahin Tedavi EdildiŞanlıurfa Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
“İlimiz ilçelerinden Bozova ve Siverek’te yaşayan duyarlı vatandaşlarımızca yaralı halde bulunan 2 adet şahin, personellerimizce teslim alınmış tedavilerinin yapılması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilmiştir.”
İfadelerine yer verdi.
Editör: Ahmet Şen
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