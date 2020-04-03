​Şanlıurfa’da Bir Köy Karantinaya Alındı

Korona Virüsten Hayatını Kaybedenler Gibi Gömülecek

Şanlıurfa’da 80 Yaşındaki vatandaşın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmiş, Yetkililer ölen vatandaşın korona virüsten değil, organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 80 yaşındaki vatandaşın korona virüs testi negatif çıksa da yetkililer ölen vatandaşın köyünü karantinaya aldı.Ölen 80 yaşındaki kadının köyünün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı olduğunu öğrenen yetkililer, ölen kadının korona virüs testi negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı köyü karantina altına aldı. Ölen vatandaşın testi her ne kadar negatif de çıksa defin işlemleri korona virüsten hayatını kaybeden kişilerde uygulandığı gibi uygulanacak.Editör: Ahmet Şen