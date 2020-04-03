​Şanlıurfa’da Korona Virüsten Öldü Denildi! Gerçek Çok Başka çıktı

Hastanın Korona Testi Negatif Çıktı

Tüm dünya ile beraber ülke olarak da savaştığımı korona virüs hastalığında yalan yanlış iddialar gündemden düşmüyor. Korona virüs ile ilgili bir söylenti de Şanlıurfa’da dönmeye başladı. Vatandaşlara korku ve panik yaratan iddiada Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan 80 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.Konunun aslı hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamadan sonra anlaşıldı. Yetkililer, 80 yaşındaki bir hastanın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini, Korona testi sonucunun da negatif olduğunu belirtti.Editör: Ahmet Şen