​Vali Erin Uyardı: 1.000 TL İçin Bizi Evinizde Bekleyin

PTT’ye Gitmeyin Evlerinizde Bizi Bekleyin

Şanlıurfa’da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşuyordu. Bu durumun sağlık açısından tedirginlik yarattığı ve virüsün yayılma hızına sebep olduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Valiliği yeni bir adım attı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin konu ile ilgili vatandaşlara şu uyarıda bulundu;“03.04.2020 Cuma saat 10:00 itibariyle 1.000 TL’lik sosyal yardım, hak sahiplerine İKAMETLERİNDE elden ödeneceği için PTT’ye ait bankamatiklerden para çekme işlemi YAPILAMAYACAKTIR. Kıymetli hemşehrilerim, PTT’ye GİTMEYİN ve yardımı alabilmek için EVLERİNİZDE bizleri BEKLEYİN!”Editör: Ahmet Şen