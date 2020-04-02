Vali Erin'den 1000 TL'lik yardım uyarısı

Şanlıurfa valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Corona virüs nedeniyle yapılacak olan 1000 TL'lik yardımın evde teslim şeklinde verileceğini açıkladı. "Vali Erin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Hane başı 1.000 TL’lik yardım alacak hak sahibi vatandaşlarımıza, 03.04.2020 10:00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimizce kendi ikametlerinde ödeme yapılacaktır. Evinde bulunmayan hak sahipleri ödemelerini alamayacaklardır. #EvindeKalŞanlıurfa"