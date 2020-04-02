​Viranşehir’de kırsaldan merkeze hareket azaltılacak

Viranşehir kaymakamlığı Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçe kaymakamı Ömer Dereci’nin talimatları ile kırsal mahallelerden ilçe merkezine yönelik yoğunluğu azaltmak amacıyla ilave tedbirler alındı.Bu ilave tedbirler arasında ilçe girişinde kurulacak olan kontrol noktaları ile vatandaşlara ilişkin bilgilendirme yapılacak. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“İlçemizin 130 kırsal Mahallesi ve 219 sokağında ikamet eden vatandaşlarımızın ilçe merkezine yoğun bir şekilde giriş-çıkış yaptığı tespit edilmiştir ilçe merkezindeki insan yoğunluğunu asgariye indirmek vatandaşlarımızı Corona virüs salgınına karşı korumak amacıyla yoğun olan güzergahlar üzerinde Viranşehir ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri 03 Nisan 2020 cuma günü 08:00: 10:00 saatleri arasında uygulama yapılacaktır. Uygulama noktalarında vatandaşlara virüs salgını korunmaları maksadıyla bilgilendirme yaparak lüzumsuz yere ilçe merkezinde bulunmalarının kendileri ve toplum sağlığı açısından tehlike yaratacağı hatırlatılarak zaruri ihtiyacı olmayan vatandaşların mahalle-sokaklarına dönmeleri sağlanacaktır”