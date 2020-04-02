​Sonunda Bu da Oldu: Karantinaya Uymayanlar İçin Vur Emri Çıktı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi halinde, emniyet güçlerine, sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ile nakit yardımlarını durdurma emrini vereceğini bildirdi.Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ile nakit yardımını durdurma emrini vereceği belirtildi.Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.İki hafta önce karantinaya giren bölge sakinleri, tüm bu süreç boyunca söz verildiği gibi gıda desteği ve yardım paketi alamadıklarını söyleyerek sokaklara dökülmüştü. Polis protestoculara müdahale etmiş ve 20 kişiyi gözaltına almıştı.Filipinler'de Covid-19 vaka sayısı 2 bin 311’e yükselmiş, 96 kişi hayatını kaybetmişti.(K24)