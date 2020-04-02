Tır Şoföründen Sonra Tarım İşçisi de İsyan Etti

Ben yevmiye ile çalışıyorum şimdi buradan Şanlıurfa'daki 14 milletvekiline sesleniyorum; Evde kal diyorsunuz değil mi? Alın ne yiyoruz salata, ne yiyoruz yumurta, ne yiyoruz patates. Siz kebaba vuruyorsunuz kebaba.Çin’in ortaya çıkan ve Türkiye’ye kadar ulaşan Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında ‘Evde Kal’ çağrıları birçok kentte uyulmaya başlandı.Yevmiyeci işçiler ise dışarıda çalışmaya devam etmek zorundalar. Geçtiğimiz günlerde Gaziantepli Malik Yılmaz isimli bir TIR şoförü, çektiği videoda “Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem” diyerek tepkisini dile getirmişti.Malik Yılmaz’ın tepkisine benzer bir tepkide Şanlıurfalı bir tarım işçisinden geldi.“Biz Salata Yiyoruz Siz Kebaba Vuruyorsunuz”Şanlıurfa’da çiftçilik yaparak hayatını idame den Halil Ay isimli bir vatandaş, ‘Evde Kal’ çağrılarına’ kendi çektiği video ile tepki gösterdi.Halil Ay, ‘Evde Kal’ çağrılarına şöyle tepki gösterdi;* Evde kal Türkiye diyorlar ama memur maaşını evde alıyor, müdür maaşını evde alıyor, öğretmen maaşını evde alıyor sonra çıkmışlar ‘evde kal Türkiye’ diyorlar.* Ben yevmiye ile çalışıyorum şimdi buradan Şanlıurfa’daki 14 milletvekiline sesleniyorum; Evde kal diyorsunuz değil mi? Alın ne yiyoruz salata, ne yiyoruz yumurta, ne yiyoruz patates. Siz kebaba vuruyorsunuz kebaba.* Biz çıkmazsak acımızdan öleceğiz, bu nasıl bir iş ya, tarım işçilerine hiç kimse kıymet vermiyor. Ne yapacağım ben söyle