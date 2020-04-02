​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esaret altına alan Korona virüs nedeniyle günde binlerce insan hayatını kaybediyor. Türkiye'de de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçları yerel yönetimler Jandarma emniyet güçleri ve STK’lar tarafından karşılanıyor.AK Parti Karaköprü Şanlıurfa ilçe başkanı Sait Ağan, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılara tek tek arayarak ihtiyaçların olup olmadığını soruyor. Yaşlılarla telefondan samimi bir şekilde sohbet eden başkan Sait Ağan onlardan bol bol dua alıyor. Yaşlılar, Başkan Ağan’ın bu ilgisinden dolayı oldukça memnun kalıyor.