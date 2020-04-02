Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 02 Nisan 2020 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı

​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı

​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esaret altına alan Korona virüs nedeniyle günde binlerce insan hayatını kaybediyor. Türkiye'de de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçları yerel yönetimler Jandarma emniyet güçleri ve STK’lar tarafından karşılanıyor.
 
AK Parti Karaköprü Şanlıurfa ilçe başkanı Sait Ağan, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılara tek tek arayarak ihtiyaçların olup olmadığını soruyor. Yaşlılarla telefondan samimi bir şekilde sohbet eden başkan Sait Ağan onlardan bol bol dua alıyor. Yaşlılar, Başkan Ağan’ın bu ilgisinden dolayı oldukça memnun kalıyor.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı
​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı
​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı
Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu
Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu
Şanlıurfa DSİ kanalında yüzen çöp Adaları oluştu.
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi Bitmiyor! 1 Köy Sular Altında Kaldı
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi Bitmiyor! 1 Köy Sular Altında Kaldı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret köyü’nde gecenin geç saatlerinden başlayıp aralıksız devcam eden yağış köyün sular altında kalmasına sebep oldu.
Urfa Milletvekili Özcan Güldürmeyin Bizleri
Urfa Milletvekili Özcan Güldürmeyin Bizleri
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını eleştirenleri sert bir dille cevap verdi.
​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı
​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı
​Urfa Büyükşehir Belediyesi Haberimizden Sonra Bakın Ne Yaptı.
Pazarcılar Koronavirüs’e Savaş Açtı
Pazarcılar Koronavirüs’e Savaş Açtı
Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, pazarlarda Koronavirüs ile iglili alınan önlemleri Urfa.com haber sitenize anlattı.
Mehmetçik Bu Sefer Tarla Sürerek Vatandaşın İmdadına Yetişti
Mehmetçik Bu Sefer Tarla Sürerek Vatandaşın İmdadına Yetişti
​Mehmetçikten Corona virüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü
​Şanlıurfa’da El Frenini çekmeyi Unuttu Trafiği Birbirine kattı
​Şanlıurfa’da El Frenini çekmeyi Unuttu Trafiği Birbirine kattı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde alışveriş yapmak için cadde kenarında duran araç sürücüsü, el frenini çekmeyi unutunca trafiği birbirine kattı.
​Bu Kadarına da Pes! Karaköprü’de Dezenfekte Sadece Belediye Birimlerine
​Bu Kadarına da Pes! Karaköprü’de Dezenfekte Sadece Belediye Birimlerine
Urfa'da Corona virüsün en çok kol gezdiği Karaköprü ilçesinde ilçe sakinlerinin ısrarla belediyenin apartmanları dezenfekte edilmesi çağrısına duyarsız kalan ilçe belediye başkan ve ekibi kendi birimlerini dezenfekte edince ilçe sakinlerinin daha da çok tepkisine yol açtı.
​Şanlıurfa Büyükşehir Çalışanları, Allah'a Emanet
​Şanlıurfa Büyükşehir Çalışanları, Allah'a Emanet
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışanları hiçbir sağlık önlemi almadan parklarda çim biçiyorlar. Korona virüsünün kol gezdiği ülkemizde belediye çalışanlarının maskesiz eldivensiz çalışması ve bu durum denetlenmemesi tepkileri de beraberinde getirdi.
​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü
​Şanlıurfa’nın Korona Virüs Korkusu Yok! Banka Önünü Ana Baba Günü
Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarılırken, Şanlıurfa’da bulunan bankanın önünde uzun kuyrukların oluşması tedirginlik yarattı. Banka önünde yakın temas halinde olan vatandaşların virüs kapma olasılığında bu virüsü kendi evlerine taşıyacağı endişesi de ayrı bir tedirginliğe neden oldu.
Karaköprü'de Bir Bina Daha Karantinaya Alındı
Karaköprü'de Bir Bina Daha Karantinaya Alındı
​Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine Bağlı Atakent Mahallesinde bir bina daha karantinaya alındı. Söz konusu binada ikamet eden vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.
​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı
​Ak Parti İlçe Başkanı Dua Aldı
​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var
​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var
Şanlıurfa'da anne ve kızı akıntıya sel sularına kapıldı
Şanlıurfa'da anne ve kızı akıntıya sel sularına kapıldı
Sel Bu Sefer Gölpnıar'ı Vurdu
Sel Bu Sefer Gölpnıar'ı Vurdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿