Suriye sınırındaki kapılara termal kameralar kuruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa'da alınan tedbirler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen bölgede de hayata geçiriliyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, bölgede kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan birimler, salgına karşı aldıkları tedbirleri en üst seviyeye çıkararak çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında önceki gün Akçakale Gümrük Kapısı'na SUDKOM tarafından kurulan termal kameranın faaliyete girmesinin ardından, Resulayn'a Türkiye tarafından giriş çıkışların yapıldığı sınır kapısında da termal kamera kurulumu tamamlandı.Bölgeye zorunlu ihtiyaç maddeleri temin edenler, görevli askerler dahil valilik izni ile görevlendirilen tüm personelin geri dönüşte vücut ısılarının ölçüldüğü alanlar oluşturan sağlık birimleri, sağlık taramalarının hızlı ve güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan termal kameraları kullanmaya başladı.Bölgeye yönelik yayın yapan Barış Pınarı FM radyosu aracılığıyla korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin sık sık hatırlatıldığı Resulayn ve Telabyad'da dağıtılan broşürlerle de bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.Suriye tarafından giriş çıkışların tamamen kapatıldığı Resulayn'da çevre ve şehircilik faaliyetlerini de sürdüren SUDKOM koordinatörlükleri ağaçlandırma, aydınlatma, refüj, park düzenlemeleri ve boyama çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiriyor.