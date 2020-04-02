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Bu haber 02 Nisan 2020 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Hastaneye Girmeden Korona Teşhisi Yapılacak

Türkiye'de hastanelere Korona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı.

Hastaneye Girmeden Korona Teşhisi Yapılacak

Türkiye'de hastanelere Korona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
 
 
Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'ye de gelmesiyle birlikte tedbirler tüm hızıyla alınmaya devam ediyor. Bursa'da da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.
 
Triaj çadırları ile ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı; daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.
 
 
 

Temas minimum seviyede

 
 
Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri arttırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz” dedi.
 
Bursa'da Korona virüsle mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
 

İlk kontrol çadırlarda

 
 
Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp Korona virüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi için gerekli birime sevk ediliyor. Bu sayede hastaneler için ekstra kapasite oluşturulurken pozitif teşhisi konulan kişilerin de virüsü diğer hastalara bulaştırmasının önüne geçiliyor.
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