​Hangi İlde Kaç Korona Vakası Var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam basın toplantısında yaptığı açıklamada 81 ilde görülen korona virüs vaka rakamlarını açıkladı.
İşte 81 ilde görülen korona virüs vaka sayısı
Adana: 197
Adıyaman: 26
Afyonkarahisar: 11
Ağrı: 29
Aksaray: 4
Amasya: 24
Ankara: 712
Antalya: 95
Ardahan: 5
Artvin: 15
Aydın: 12
Balıkesir: 87
Bartın: 8
Batman: 7
Bayburt: 18
Bilecik: 5
Bingöl: 8
Bitlis: 22
Bolu: 6
Burdur: 2
Bursa: 135
Çanakkale: 24
Çankırı: 13
Çorum:29
Denizli: 81
Diyarbakır: 29
Düzce: 21
Edirne: 89
Elazığ: 9
Erzincan: 17
Erzurum: 86
Eskişehir: 83
Gaziantep: 37
Giresun: 61
Gümüşhane: 12
Hakkari: 7
Hatay: 22
Iğdır: 25
Isparta: 268
İstanbul: 8852
İzmir: 853
Kahramanmaraş: 15
Karabük: 10
Karaman: 12
Kars: 25
Kastamonu: 13
Kayseri: 109
Kırıkkale: 22
Kırklareli: 35
Kırşehir: 4
Kilis: 16
Kocaeli: 410
Konya: 584
Kütahya: 5
Malatya: 49
Manisa: 65
Mardin: 34
Mersin: 9
Muğla: 43
Muş: 11
Nevşehir: 18
Niğde: 3
Ordu: 73
Osmaniye: 31
Rize: 88
Sakarya: 207
Samsun: 112
Siirt: 32
Sinop: 31
Sivas: 67
Şanlıurfa: 11
Şırnak: 3
Tekirdağ: 101
Tokat: 80
Trabzon: 74
Tunceli: 6
Uşak: 38
Van: 26
Yalova: 46
Yozgat: 13
Zonguldak: 112
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