Harran İçin Teyyakuza Geçtiler

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası sel tehlikesi beklenilen Harran ilçesinde yetkililer tarafından geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı.Şanlıurfa’nın genelinde etkisini hissettiren yağışlar birçok bölgeyi sular altında bıraktı. Harran ilçesinde bulunan culap dereside bu yağışlarla birlikte taşma riski yüksek olan bölgelerden bir tanesidir.Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin ve ŞUSKİ Genel müdürü Mehmet Emin Özçınar Harran ilçesindeki culap deresinin sınırına gelerek olası sel tehlikesi öncesi incelemelerde bulundular.Öte yandan Jandarma il Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi'nin talimatları doğrultusunda üç ilçe kırsal mahallelerinde olası sel tehlikesi öncesi Jandarma ekipleri vatandaşları uyardı.İnceleme alanında açıklamalar da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Malumunuz Şanlıurfa olarak iki gündür sağanak yağışa maruz kaldık. Bizlerde, iki gündür etkisini hissettiren yağışların açacağı olası sel felaketine karşı buraya geldik. Alabileceğimiz bütün önlemleri alıyoruz. Gecenin bu saatlerinde ilçemize gelerek, bizleri yalnız bırakmayan Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin ve ŞUSKİ Genel müdürü Mehmet Emin Özçınar beye teşekkür ediyorum. Dedi.