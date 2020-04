​Başkan Özyavuz: Teşekkürler Harran

Kıymetli HARRAN’lılar;

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakından MHP Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özyavuz, geçen bir yılın ardından teşekkür mesajı yayınladı.Başkan Özyavuz mesajında şu ifadelere yer verdi.Bizleri Seçmiş olduğunuz Belediye Başkanlığı görevinde 1.Yılı geride bıraktığımız bu günde, Her birinize selam ve saygılarımı iletiyor, Halka hizmetin, Hakka hizmet olduğunu unutmadan sürdürdüğümüz bu anlamlı görevde; Beşikten mezara kadar insan hayatının her evresine tesir eden işler yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Ülkemizin içerisinden geçtiği bugünkü sıkıntılı ortamdan çıkması için de çok büyük sorumluluk sahibiyiz.Bu nedenle, Devletimiz tarafından alınan kararlara harfiyen uyulmasını titizlikle takip ediyoruz.Komşusu açken tok yatan bizden değildir,İlahi buyruğuna uygun olarak sıkıntısı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları muhakkak surette karşılanacaktır.Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve Sayın Genel Başkanımızın herkesten önce 5 Maaşını bağışlayarak destek verdiği, Milli dayanışma kampanyasına gösterdiğiniz samimi ilgi nedeniyle size teşekkür ediyorum..Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi, geceye sabredenlere, bir gündüz müjdelenmiştir.Millet olarak Birlikte bu zorluğunda üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır...Yardımların tek elden ve gerçek ihtiyaç sahiplerine, hijyen kurallarına uygun olarak ulaştırılması hususunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla organize bir şekilde hareket etmek bizler için hayati öneme haizdir.Bu düşüncelerle geride bıraktığımız birinci yılınızı bir kez daha tebrik ediyor,Daha nice başarılı yıllarda sağlık ve huzur içinde Sizlere hizmet etmeyi Cenab-ı Allah’tan diliyorum.Rabbim Hepimizi her türlü afetten muhafaza eylesin...TEŞEKKÜRLER HARRAN